Официальный курс злотого в Украине 6 июня
По состоянию на 6 июня, официальный курс злотого в Украине достиг – 11,06 гривны (+2 копейки, по сравнению с 5 июня), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
Читайте также Дело не только в войне: почему уровень инфляции в Украине достиг максимума
Как изменился курс злотого в банках и обменниках в июне
По данным "Минфина", средний курс злотого в банках, изменился так:
- покупка – 10,80 гривны за злотый (+10 копеек, если сравнивать с 5 июня);
- продажа – 11,40 гривны за злотый (-5 копеек).
В обменниках, в свою очередь, ситуация такова:
- покупка – 11,05 гривны за злотый (без изменений);
- продажа – 11,15 гривны за злотый (без изменений).
За сколько сегодня можно приобрести 100 злотых
- при покупке 100 злотых в банке, нужно потратить примерно – 1 140 гривен;
- если покупать 100 злотых в обменнике, то нужно уже ориентировочно – 1 115 гривен.
Сколько можно получить гривен за 100 злотых сегодня
- если сдавать 100 злотых в банке, можно выручить ориентировочно – 1 080 гривен;
- при сдаче 100 злотых в обменнике есть возможность получить в среднем – 1 105 гривен.