Какого курса доллара ждать
Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой отметил, что по всем признакам ситуация на валютном рынке в середине июня останется без существенных изменений.
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На данный момент действие управляемой гибкости предполагает минимальные текущие курсовые корреляции как в сторону роста, так и в сторону уменьшения.
С одной стороны посевная уже закончилась и уровень экспортных поступлений должен уменьшиться, с другой стороны - спрос останется на более-менее вменяемом уровне и Нацбанку не придется увеличивать объем валютных интервенций (кстати, ежедневный объем валютных вливаний на рынок не будет превышать 600 – 800 миллионов долларов).
Кроме того, учитывая успокоение потребительских цен и относительное постоянство наличных курсов, не ожидается особого оживления на наличном рынке.
Обратите внимание! Курсы межбанка и наличного будут максимально приближенными друг к другу. Коридоры колебаний на межбанке будут на уровне 41,6 – 41,9 гривны за доллар, а на наличном рынке – от 41,6 гривны до 41,8 гривны.
Какая будет ситуация с евро
Ожидается, что соотношение курса европейской валюты к евро сохранится на уровне 1 евро = 1,13 – 1,16 доллара.
То есть, можно сделать беглый вывод, что валютный рынок будет меняться в умеренном темпе, а основные процессы будут инерционными,
– заявил Лесовой.
Разница в прогнозах может свидетельствовать о том, что до сих пор остается множество неизвестных факторов, которые в той или иной степени могут повлиять на экономику страны и, соответственно, скажется на курсовых показателях.
Таким образом, на межбанке и на наличном рынке курс будет на уровне 45,5 – 47 гривен.
Какими будут общие характеристики рынка с 9 по 15 июня
- Текущие (ежедневные) курсовые колебания: межбанк – до 0,05 – 0,15 гривны, комбанки – до 0,1 – 0,2 гривны, обменные пункты – до 0,3 гривны.
- Разница между курсами покупки и продажи: межбанк – до 0,15 гривны за доллар, до 0,2 гривны за евро, коммерческие банки – до 0,5 – 0,6 гривны на доллар, до 0,8 – 1 гривну на евро, обменные пункты – до 0,6 – 1 гривны на доллар, до 1 – 1,3 гривны на евро.
- Разница курсов покупки: комбанки – 0,2 – 0,3 гривны за доллар, 0,3 – 0,5 гривны за евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за доллар, 0,5 – 0,7 гривны евро.
- Разница курсов продажи: комбанки – 0,1 – 0,2 гривны за доллар, 0,2 – 0,3 гривны за евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за доллар, до 0,5 гривны за евро.
- Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка – 0 гривен.
- Средние курсовые отклонения в течение недели: до 1 – 1,5% от стартового курса недели.