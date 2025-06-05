Курс валют в банках

По состоянию на утро 5 июня, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,22 гривны (-3 копейки против 4 июня) и продажа по 41,79 гривны (-1 копейка).

Смотрите также Нефтяные доходы России тают: поступления упали до уровня 2023 года

Покупка евро проходит по 47,10 гривны (+10 копеек), продажа – по 47,80 гривны (+5 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,52 гривны (+2 копейки), а продать по 41,46 гривны (-4 копейки).

(+2 копейки), а продать (-4 копейки). Покупка евро по 47,43 гривны (+5 копеек), а продажа по 47,55 гривны (+6 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают в среднем по: 40,62 гривны (-37 копеек), а продают по 41,57 гривны (+2 копейки), по данным finance.ua.

(-37 копеек), а продают (+2 копейки), по данным finance.ua. Евро покупают по 47,30 гривны (-10 копеек), а продают по 48,10 гривны (+27 копеек).

Что прогнозируют в июне

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой заявил, что по всем признакам ситуация на валютном рынке в середине июня останется без существенных изменений.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка С одной стороны посевная уже закончилась и уровень экспортных поступлений должен уменьшиться, с другой стороны - спрос останется на более-менее вменяемом уровне и Нацбанку не придется увеличивать объем валютных интервенций (кстати, ежедневный объем валютных вливаний на рынок не будет превышать 600 – 800 миллионов долларов).

Ожидается, что соотношение курса европейской валюты к евро сохранится на уровне 1 евро = 1,13 – 1,16 доллара. А со следующей недели на наличном рынке доллар будет на уровне 41,6 – 41,8 гривны.