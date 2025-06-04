Курс валют в банках
- По состоянию на утро 4 июня, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,25 гривны (+3 копейки против 3 июня) и продажа по 41,80 гривны (-5 копеек).
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- Покупка евро проходит по 47 гривен (без изменений), продажа – по 47,75 гривны (-10 копеек).
Курс на черном рынке
- Купить доллар можно в среднем по 41,50 гривны (-1 копейки), а продать по 41,50 гривны (+7 копеек).
- Покупка евро по 47,38 гривны (+3 копейки), а продажа по 47,49 гривны (+9 копеек).
Курс в обменниках
- Доллары покупают в среднем по: 40,63 гривны (-49 копеек), а продают по 41,56 гривны (-2 копейки), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 46,98 гривны (-26 копеек), а продают по 47,81 гривне (+11 копеек).
По сколько будет курс июня
Как рассказал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, на наличном рынке и на межбанке будет диапазон курса от 41,60 гривны до 41,80 и 41,90 гривны.
Как объясняет Лесовой, более месяца на валютном рынке не меняется ситуация и не имеет признаков тотального доминирования над предложением.
Поэтому объем валютных интервенций остается в стабильных пределах.
Известно, что НБУ в дальнейшем будет играть ключевую роль на валютном рынке. Сейчас режим управляемой гибкости остается довольно эффективным и делает невозможным курсовые скачки.