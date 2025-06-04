Курс валют в банках

По состоянию на утро 4 июня, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,25 гривны (+3 копейки против 3 июня) и продажа по 41,80 гривны (-5 копеек).

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Покупка евро проходит по 47 гривен (без изменений), продажа – по 47,75 гривны (-10 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,50 гривны (-1 копейки), а продать по 41,50 гривны (+7 копеек).

(-1 копейки), а продать (+7 копеек). Покупка евро по 47,38 гривны (+3 копейки), а продажа по 47,49 гривны (+9 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают в среднем по: 40,63 гривны (-49 копеек), а продают по 41,56 гривны (-2 копейки), по данным finance.ua.

(-49 копеек), а продают (-2 копейки), по данным finance.ua. Евро покупают по 46,98 гривны (-26 копеек), а продают по 47,81 гривне (+11 копеек).

По сколько будет курс июня

Как рассказал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, на наличном рынке и на межбанке будет диапазон курса от 41,60 гривны до 41,80 и 41,90 гривны.

Как объясняет Лесовой, более месяца на валютном рынке не меняется ситуация и не имеет признаков тотального доминирования над предложением.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Поэтому объем валютных интервенций остается в стабильных пределах.

Известно, что НБУ в дальнейшем будет играть ключевую роль на валютном рынке. Сейчас режим управляемой гибкости остается довольно эффективным и делает невозможным курсовые скачки.