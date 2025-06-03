О новом пакете санкций против России

Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз впервые согласовывают будущие санкции против России, сообщает 24 канал со ссылкой на "РБК-Украина".

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Во время общения с журналистами Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас американская сторона, а именно сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм вместе с сенатором-демократом Ричардом Блюменталем и другими коллегами готовят совместные санкции против России.

Они его начали согласовывать с ЕС, и это очень хороший знак, потому что американский пакет сильный и европейский пакет 18-й будет сильный. Если они начали согласовывать, то, я считаю, что будет два сильных пакета. Но не от нас это зависит, к сожалению,

- сказал Зеленский.

Почему США не вводят санкции против России

Дональд Трамп заявил, что он не хочет вводить санкции против России санкции против России, потому что якобы боится сорвать мирное соглашение. Политтехнолог отметил, что внедрение санкций против России от США будет зависеть от 2 факторов:

линия, которая победит в администрации Трампа – с одной стороны Стив Уиткофф, который выражает желание экономически сотрудничать с Россией, с другой – Марко Рубио и сенаторы, которые занимают взвешенную позицию;

как Трамп решит проблему – в начале президентства он связал два процесса в один: сотрудничество с Россией для противостояния с Китаем и регулирования войны. По первому – американские сенаторы поддерживают законопроект о 500% пошлин для всех, кто покупает российскую нефть, а по войне – Трамп не достиг прогресса.

Постернак добавил, что именно поэтому президент США сейчас "выписывает Кремлю кредиты доверия" в виде 2 недель, чтобы якобы проверить, действительно ли Россия готова к миру. Ведь он просто пытается затянуть время.