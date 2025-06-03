Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Олег Постернак, отметив, что говорится о его желании экономически сотрудничать с Россией. Кроме этого, не менее важно мнение его окружения.

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Почему США не вводят санкции против России

Политтехнолог отметил, что внедрение санкций против России от США будет зависеть от 2 факторов:

Линия, которая победит в администрации Трампа – с одной стороны Стив Уиткофф, который выражает желание экономически сотрудничать с Россией, с другой – Марко Рубио и сенаторы, которые занимают взвешенную позицию;

Как Трамп решит проблему – в начале президентства он связал два процесса в один: сотрудничество с Россией для противостояния с Китаем и регулирования войны. По первому – американские сенаторы поддерживают законопроект о 500% пошлин для всех, кто покупает российскую нефть, а по войне – Трамп не достиг прогресса.

Поэтому Трамп имеет сейчас задачу – разорвать отношения с Россией по одному направлению (экономическому – 24 Канал) и отношения по своему посредничеству в войне. А санкции мешают этой стратегии, они ломают этот трек экономического сотрудничества США и России. Оно ему нужно для будущего противостояния с Китаем, чтобы Россия была где-то возле него,

– объяснил он.

Постернак добавил, что именно поэтому президент США сейчас "выписывает Кремлю кредиты доверия" в виде 2 недель, чтобы якобы проверить, действительно ли Россия готова к миру. Ведь он просто пытается затянуть время.