Курс валют у банках

Станом на ранок 4 червня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,25 гривні (+3 копійки проти 3 червня) та продаж по 41,80 гривні (-5 копійок).

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Купівля євро проходить по 47 гривень (без змін), продаж – по 47,75 гривні (-10 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,50 гривні (-1 копійки), а продати по 41,50 гривні (+7 копійок).

(-1 копійки), а продати (+7 копійок). Купівля євро по 47,38 гривні (+3 копійки), а продаж по 47,49 гривні (+9 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують у середньому по: 40,63 гривні (-49 копійок), а продають по 41,56 гривні (-2 копійки), за даними finance.ua.

(-49 копійок), а продають (-2 копійки), за даними finance.ua. Євро купують по 46,98 гривні (-26 копійок), а продають по 47,81 гривні (+11 копійок).

По скільки буде курс червня

Як розповів для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, на готівковому ринку та на міжбанку буде діапазон курсу від 41,60 гривні до 41,80 та 41,90 гривні.

Як пояснює Лєсовий, понад місяць на валютному ринку не змінюється ситуація й не має ознак тотального домінування над пропозицією.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тому обсяг валютних інтервенцій залишається в стабільних межах.

Відомо, що НБУ надалі відіграватиме ключову роль на валютному ринку. Наразі режим керованої гнучкості залишається доволі ефективним та унеможливлює курсові стрибки.