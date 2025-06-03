Курс валют у банках

Станом на ранок 3 червня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,22 гривні (+2 копійки проти 2 червня) та продаж по 41,85 гривні (+12 копійок).

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Купівля євро проходить по 47 гривень (+20 копійок), продаж – по 47,85 гривні (+26 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,51 гривні (без змін), а продати по 41,43 гривні (-7 копійок).

(без змін), а продати (-7 копійок). Купівля євро по 47,35 гривні (+17 копійок), а продаж по 47,58 гривні (+23 копійки).

Курс в обмінниках

Станом на 2 червня, долари купують у середньому по: 40,87 гривні (-26 копійок), а продають по 41,57 гривні (-1 копійка), за даними finance.ua.

(-26 копійок), а продають (-1 копійка), за даними finance.ua. Євро купують по 47,30 гривні (+6 копійок), а продають по 47,62 гривні (-6 копійок).

Яку ціну долара прогнозують у червні

Як розповів для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, вже понад 1 місяць на валютному ринку не змінюють тенденції.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Відтак, немає ознак тотального домінування над пропозицією, а тому обсяг валютних інтервенцій залишається в стабільних межах.

Лєсовий прогнозує, що на міжбанку та на готівковому ринку курси валют будуть майже тотожними. Якщо на міжбанку очікується діапазон ціни від 41,60 гривні до 41,90 гривні, то на готівковому ринку – від 41,60 гривні до 41,80 гривні.

Зауважте! НБУ надалі відіграватиме ключову роль на валютному ринку. Наразі режим керованої гнучкості залишається доволі ефективним та унеможливлює курсові стрибки.