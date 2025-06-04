Как уменьшаются нефтяные доходы России

По подсчетам российского Минфина, доходы России от экспорта нефти сократились до 430,4 миллиарда рублей (5,5 миллиарда долларов) – это на 32% меньше, чем в прошлом году, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Общие доходы от экспорта газа и нефти в мае тоже уменьшились – до 512,7 миллиардов рублей. Падение – более чем на 35% по сравнению с прошлогодними показателями.

Важно! Расчеты показывают, что доходы России от нефти в мае по сравнению с апрелем сократились более чем вдвое.

Почему падают доходы России от экспорта нефти

Падение доходов от экспорта нефти в России имеет как внутренние, так и внешние причины. Главная внешняя причина – падение цен на нефть из-за уменьшения спроса.

Тарифная политика президента США Дональда Трампа грозит замедлением глобальной экономики, что влияет на спрос.

Страны ОПЕК+ ускоряют добычу нефти, что ведет к перенасыщению рынка.

В результате в апреле средняя цена российской нефти Urals составила лишь 54,76 доллара за баррель – это более чем на 25% меньше, чем в прошлом году.

Укрепление рубля также способствовало снижению поступлений от продажи нефти.

В апреле курс рубля к доллару вырос на 10% в годовом измерении и составил 83,317 рубля за доллар. За то же количество долларов правительство получало меньше рублей,

– отмечает издание.

Важно! Доходы России от экспорта нефти и газа остаются основой налоговых поступлений в бюджет. Однако санкции, слабый спрос и проблемы в экономике угрожают постепенно подорвать эту основу.