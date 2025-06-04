Як зменшуються нафтові доходи Росії

За підрахунками російського Мінфіну, доходи Росії від експорту нафти скоротилися до 430,4 мільярда рублів (5,5 мільярда доларів) – це на 32% менше, ніж минулого року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Загальні доходи від експорту газу і нафти у травні теж зменшилися – до 512,7 мільярда рублів. Падіння – більш ніж на 35% порівняно з торішніми показниками.

Важливо! Розрахунки показують, що доходи Росії від нафти в травні у порівнянні з квітнем скоротилися більш ніж удвічі.

Чому падають доходи Росії від експорту нафти

Падіння доходів від експорту нафти у Росії має як внутрішні, так і зовнішні причини. Головна зовнішня причина – падіння цін на нафту через зменшення попиту.

Тарифна політика президента США Дональда Трампа загрожує уповільненням глобальної економіки, що впливає на попит.

Країни ОПЕК+ пришвидшують видобуток нафти, що веде до перенасичення ринку.

Як наслідок у квітні середня ціна російської нафти Urals становила лише 54,76 долара за барель – це більш ніж на 25% менше, ніж минулого року.

Зміцнення рубля також сприяло зниженню надходжень від продажу нафти.

У квітні курс рубля до долара зріс на 10% у річному вимірі і становив 83,317 рубля за долар. За ту саму кількість доларів уряд отримував менше рублів,

– зазначає видання.

Важливо! Доходи Росії від експорту нафти та газу залишаються основою податкових надходжень до бюджету. Однак санкції, слабкий попит і проблеми в економіці загрожують поступово підірвати цю основу.