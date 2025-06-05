Какой дефицит нужно сократить

Дефицит формируется в Бюджетной декларации на 2028-2028 годы, сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление министра финансов Сергея Марченко.

Смотрите также Налоги не будут расти даже в 2026, – Гетманцев объяснил, как будут закрывать "дыру" в бюджете

В следующем году нам нужно сократить по базовому сценарию дефицит до 9,9% с 19,4% ВВП. Чтобы понять, насколько это сложно и насколько это большие цифры – речь идет о сотнях миллиардов гривен меньше расходов по сравнению с тем бюджетом, который мы сейчас имеем,

– сказал Марченко.

По его словам, это базовый сценарий. Однако Минфин готовит также и альтернативный, который предусматривает продолжение боевых действий в течение 2026 года.

Министр также подтвердил, что в ближайшее время правительство будет обращаться в парламент с пересмотром бюджета на текущий год в связи с изменением финансовой ситуации в государстве.

Почему готовят альтернативный вариант бюджета

Министерство финансов готовит следующий бюджет по двум сценариям – базовый и альтернативный. По базовому сценарию программы с МВФ Украина в 2026 году должна сократить дефицит бюджета.

Но прагматично мы сейчас готовим два сценария: базовый сценарий и альтернативный сценарий, который предусматривает продолжение боевых действий весь период 2026 года. Я не являюсь прогнозистом, но я знаю, как может меняться ситуация,

– говорит Марченко.

Также министр сообщил, что Украина требует дополнительных расходов из бюджета на войну и в 2025 году. А из-за невыполнения международных обязательств Украина уже потеряла около 2 миллиардов долларов внешнего финансирования.