Якого курсу долара чекати

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий зауважив, що за всіма ознаками ситуація на валютному ринку посередині червня залишиться без істотних змін.

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Наразі дія керованої гнучкості передбачає мінімальні поточні курсові кореляції як у бік зростання, так і у бік зменшення.

Тарас Лєсовий директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку З одного боку посівна вже закінчилась і рівень експортних надходжень має зменшитись, з іншого боку - попит залишиться на більш-менш притомному рівні і Нацбанку не доведеться збільшувати обсяг валютних інтервенцій (до речі, щоденний обсяг валютних вливань на ринок не перевищуватиме 600 – 800 мільйонів доларів).

Крім того, з огляду на вгамування споживчих цін та відносну сталість готівкових курсів, не очікується особливого пожвавлення на готівковому ринку.

Зауважте! Курси міжбанку і готівкового будуть максимально наближеними одне до одного. Коридори коливань на міжбанку будуть на рівні 41,6 – 41,9 гривні за долар, а на готівковому ринку – від 41,6 гривні до 41,8 гривні.

Яка буде ситуація з євро

Очікується, що співвідношення курсу європейської валюти до євро збережеться на рівні 1 євро = 1,13 – 1,16 долара.

Тобто, можна зробити побіжний висновок, що валютний ринок змінюватиметься в помірному темпі, а основні процеси будуть інерційними,

– заявив Лєсовий.

Різниця в прогнозах може свідчити про те, що досі залишається безліч невідомих чинників, які тією чи іншою мірою можуть вплинути на економіку країни і, відповідно, позначиться на курсових показниках.

Таким чином, на міжбанку та на готівковому ринку курс буде на рівні 45,5 – 47 гривень.

Якими будуть загальні характеристики ринку з 9 по 15 червня