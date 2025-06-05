Что происходит с официальным курсом злотого

5 июня официальный курс злотого в Украине упал. По состоянию на сегодня, он составляет – 11,04 гривны (-5 копеек, по сравнению с 4 июня), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Читайте также Однозначного ответа нет: как Европа прокомментировала введение новых санкций против России

Как изменился курс злотого в банках и обменниках в начале июня 2025 года

Как показывают данные "Минфина", средний курс злотого, изменился так:

покупка – 10,70 гривны за злотый (-10 копеек, если сравнивать с 4 июня);

продажа – 11,50 гривны за злотый (+5 копеек).

В обменниках почувствовался рост:

покупка – 11,05 гривны за злотый (+2 копейки);

продажа – 11,15 гривны за злотый (+1 копейка).

Сколько надо гривен, чтобы сейчас приобрести 100 злотых

для покупки 100 злотых в банке нужно ориентировочно – 1 150 гривен;

чтобы приобрести 100 злотых в обменнике – 1 115 гривен.

Какую сумму можно получить за сдачу 100 злотых