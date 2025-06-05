Що відбувається з офіційним курсом злотого

5 червня офіційний курс злотого в Україні впав. Станом на сьогодні, він складає – 11,04 гривні (-5 копійок, порівняно з 4 червня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Як змінився курс злотого у банках та обмінниках на початку червня 2025

Як показують дані "Мінфіну", середній курс злотого, змінився так:

купівля – 10,70 гривні за злотий (-10 копійок, якщо порівнювати з 4 червня);

продаж – 11,50 гривні за злотий (+5 копійок).

В обмінниках відчулося зростання:

купівля – 11,05 гривні за злотий (+2 копійки);

продаж – 11,15 гривні за злотий (+1 копійка).

Скільки треба гривень, щоб зараз придбати 100 злотих

для покупки 100 злотих у банку потрібно орієнтовно – 1 150 гривень;

щоб придбати 100 злотих в обміннику – 1 115 гривень.

Яку суму можна отримати за здачу 100 злотих