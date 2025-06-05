Як Європа планує спонукати Росію до переговорів

Зокрема, Пісторіус каже, що найближчим санкції проти Росії можуть посилити, повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

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Борис Пісторіус Міністр оборони Федеральної Республіки Німеччина Ми кілька разів обговорювали це питання, тож за кілька днів зрозуміємо, чи будуть посилені санкції. Це рішення усього уряду Німеччини, а не моє особисте.

Міністр зауважив, що, станом на зараз, це питання обговорюється з ЄС та Великою Британією. Проте, як сказав Пісторіус, чи будуть санкції посилені поки однозначної відповіді немає.

Нагадаємо! Зеленський повідомив що Сенат США готовий затвердити нові санкції проти Росії.