Президент США попросив Сенат тимчасово не розглядати проєкт посилення санкцій. Про це заявив голова комітету Роджер Вікер, повідомляє 24 Канал із посиланням на TRT.

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Трампу хочуть залишити "простір для переговорів про мир"

США мали запровадити "ударні" тарифи до 500% на енергоносії з Росії, включаючи нафту, газ та уран, які переважно закуповують Китай та Індія.

Цю ініціативу запропонував республіканець Ліндсі Грем та демократ Річард Блюменталь. Останній казав, що завдяки їй США продемонструють рішучість, особливо напередодні саміту G7 в Італії. Також, на його думку, Путін "грає" з Трампом і не виявляє серйозності у питаннях світу.

Грем і Блюменталь хотіли своїм законопроєктом перекрити приплив доходів до російського військового бюджету.

Ідею підтримали 82 сенатори – порівну від обох партій.

Але Білий дім наразі не дає схвалення, аби винести її на обговорення під час засідання. Сенатор Джон Тун стверджує, що адміністрація Трампа та сенатське керівництво працюють над технічною стороною закону і хочуть залишити американському президенту "простір для переговорів про мир".