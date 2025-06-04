Президент США попросил Сенат временно не рассматривать проект усиления санкций. Об этом заявил председатель комитета Роджер Уикер, сообщает 24 Канал со ссылкой на TRT.

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Трампу хотят оставить "пространство для переговоров о мире"

США должны были ввести "ударные" тарифы до 500% на энергоносители из России, включая нефть, газ и уран, которые преимущественно закупают Китай и Индия.

Эту инициативу предложил республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь. Последний говорил, что благодаря ей США продемонстрируют решимость, особенно накануне саммита G7 в Италии. Также, по его мнению, Путин "играет" с Трампом и не проявляет серьезности в вопросах мира.

Грэм и Блюменталь хотели своим законопроектом перекрыть приток доходов в российский военный бюджет.

Идею поддержали 82 сенатора – поровну от обеих партий.

Но Белый дом пока не дает одобрения, чтобы вынести ее на обсуждение во время заседания. Сенатор Джон Тун утверждает, что администрация Трампа и сенатское руководство работают над технической стороной закона и хотят оставить американскому президенту "пространство для переговоров о мире".