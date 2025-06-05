Как Европа планирует побудить Россию к переговорам

В частности, Писториус говорит, что в ближайшее время санкции против России могут усилить, сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

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Борис Писториус Министр обороны Федеративной Республики Германия Мы несколько раз обсуждали этот вопрос, поэтому через несколько дней поймем, будут ли усилены санкции. Это решение всего правительства Германии, а не мое личное.

Министр отметил, что, по состоянию на сейчас, этот вопрос обсуждается с ЕС и Великобританией. Однако как сказал Писториус, будут ли санкции усилены пока однозначного ответа нет.

Напомним! Зеленский сообщил, что Сенат США готов утвердить новые санкции против России.