В чем сложность для США принять санкции

Зеленский уточнил, что важна готовность Трампа поддержать эти санкции, сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

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Владимир Зеленский Президент Украины Мы публично услышали вчера с вами голос не только сенаторов, мы слышим конгрессменов, а публично услышали спикера Майкла Джонсона. У меня не было отдельного с ним контакта. Это его позиция. И я очень рад, что есть такая позиция, что они готовы это поддержать. Но очень важно, чтобы готов был санкции поддержать президент Трамп.

Зеленский говорит, что он поддерживает последовательность, предложенную американской стороной. То есть, должно произойти прекращение войны или же будут введены санкции.

Мы не хотели санкций против нас, поэтому мы поддерживаем прекращение огня. Русским, наверное, им все равно и поэтому мы просим применить санкции,

– говорит Зеленский.

Напомним! 1 апреля сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь представили законопроект, который должен усложнить для России возможность проводить финансирование военных действий. В этом документе, к примеру, есть предложение о внедрении 500% пошлин на импорт из США для стран, покупающих в настоящее время российские энергоносители.