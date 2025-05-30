Однако новые санкции против России могут быть приняты с поправками, например, не 500% пошлины, а 20% или 50%, что также будет много. Такое мнение 24 Каналу озвучил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок.

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Может быть документ с поправками

Валерий Клочок напомнил, как отреагировали фондовые рынки в мире, когда Дональд Трамп вводил пошлины на импорт из всех стран мира. Они составляли даже не 100%.

А вы представьте 500%. Это сложно представить. Экономика рухнет мгновенно, как только состоится первое голосование в Сенате. Даже закон еще не будет подписан Дональдом Трампом. Поэтому говорить о практических перспективах этого законопроекта не приходится. Но звучит политически привлекательно,

– подчеркнул он.

Если говорить о вторичных санкциях к странам, которые торгуют с Москвой, то пошлины распространяются не на российскую нефть, не на российские товары. Они распространяются на те товары, которые будут продавать в США страны, покупающие у России нефть. К странам, которые сегодня торгуют с россиянами, входят, в частности, определенные страны Европейского Союза. ЕС имеет торговый оборот не менее, чем Китай с США.

В любом случае документ может быть принят с поправками. Например, пошлина будет не 500%, а 50% или 20%, но это уже будет много. Это создаст серьезные проблемы перед выбором, например, Индии, Китая, стран ЕС, или продолжать закупать у России нефть, или искать другие альтернативные источники энергоснабжения энергоресурсов. Именно об этом этот документ. Он действительно может быть рассмотрен в Конгрессе. Потому что недовольство Трампом растет,

– предположил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".

Также на фоне такой инициативы и давления на Трампа может быть принято решение, например, о внесении другого законопроекта в Сенат США, который предусматривает санкции. Или это может быть введение санкций, которые не требуют решения Конгресса.

Президент США может это сам сделать. Подобные шаги он уже делал. Они не приобретали массового характера. Но санкции вводились и против китайских компаний, которые сотрудничают с Ираном, продолжались санкции против России и так далее. То есть определенные коррективы могут быть внесены,

– добавил Клочок.

Однако пока неизвестно, когда американский лидер Дональд Трамп может быть к этому готов.

Напомним, американские сенаторы Ричард Блюменталь и Линдси Грэм заявили, что уже подготовили законопроект, который предусматривает новые санкции против России. По их словам, он получил поддержку 81 сенатора. В законопроекте также говорится о введении 500% пошлин для стран, которые торгуют с Россией.