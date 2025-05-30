Однак нові санкції проти Росії можуть бути ухвалені з поправками, наприклад, не 500% мита, а 20% чи 50%, що також буде багато. Таку думку 24 Каналу озвучив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.

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Може бути документ з поправками

Валерій Клочок нагадав, як відреагували фондові ринки у світі, коли Дональд Трамп запроваджував мита на імпорт з усіх країн світу. Вони складали навіть не 100%.

А ви уявіть 500%. Це складно уявити. Економіка рухне миттєво, як тільки відбудеться перше голосування у Сенаті. Навіть закон ще не буде підписаний Дональдом Трампом. Тому говорити про практичні перспективи цього законопроєкту не доводиться. Але звучить політично привабливо,

– підкреслив він.

Якщо говорити про вторинні санкції до країн, які торгують з Москвою, то мита розповсюджуються не на російську нафту, не на російські товари. Вони поширюються на ті товари, які будуть продавати до США країни, що купують у Росії нафту. До країн, які сьогодні торгують з росіянами, входять, зокрема, певні країни Європейського Союзу. ЄС має торговий обіг не менше, ніж Китай зі США.

У будь-якому випадку документ може бути ухвалений з поправками. Наприклад, мито буде не 500%, а 50% чи 20%, але це вже буде багато. Це створить серйозні проблеми перед вибором, наприклад, Індії, Китаю, країн ЄС, чи продовжувати закуповувати у Росії нафту, чи шукати інші альтернативні джерела енергопостачання енергоресурсів. Саме про це цей документ. Він справді може бути розглянутий у Конгресі. Тому що невдоволення Трампом зростає,

– припустив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Також на тлі такої ініціативи та тиску на Трампа може бути ухвалене рішення, наприклад, про внесення іншого законопроєкту до Сенату США, який передбачає санкції. Або це може бути запровадження санкцій, які не потребують рішення Конгресу.

Президент США може це сам зробити. Подібні кроки він вже робив. Вони не набували масового характеру. Але санкції вводилися і проти китайських компаній, які співпрацюють з Іраном, продовжувалися санкції проти Росії і так далі. Тобто певні корективи можуть бути внесені,

– додав Клочок.

Однак наразі невідомо, коли американський лідер Дональд Трамп може бути до цього готовий.

Нагадаємо, американські сенатори Річард Блюменталь і Ліндсі Грем заявили, що вже підготували законопроєкт, який передбачає нові санкції проти Росії. За їхніми словами, він отримав підтримку 81 сенатора. У законопроєкті також ідеться про запровадження 500% мит для країн, які торгують з Росією.