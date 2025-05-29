Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Введёт ли Трамп санкции против России

Дональд Трамп в течение нескольких месяцев воздерживался от введения санкций, надеясь, что ему удастся договориться с Путиным о прекращении войны. В целом президент США считает санкции чрезмерно применяемым и часто неэффективным инструментом.

В Белом доме отмечают, что Трамп до сих пор надеется на развитие экономического партнерства с Россией. Он рассматривает санкции как эскалацию напряжения с Москвой, которая может разрушить надежды на перемирие.

В то же время разочарование Трампа действиями Путина является настоящим и все более глубоким, утверждают помощники. По их словам, Трамп серьезно рассматривает вариант введения санкций после того, как Россия в последние дни активизировала атаки.

Он постоянно рассматривает различные способы давления. Это не исключение. Он всегда взвешивает свои варианты,

– сказал один из высокопоставленных чиновников Белого дома.

Американские чиновники уже подготовили новый пакет экономических санкций против России, включающий ограничения в банковском и энергетическом секторах. По их словам, эти санкции уже готовы – нужен только приказ Трампа, чтобы их ввести.

Одним из возможных решений, которое поддерживают некоторые советники президента, является поддержка законопроекта сенаторов Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя. Речь идет о 500-процентных тарифах на импорт из стран, которые покупают российскую нефть, нефтепродукты, природный газ или уран.

Некоторые советники считают этот законопроект полезным, поскольку это позволило бы ввести существенные санкции против России. А сам Дональд Трамп мог бы заявить Путину, что не имеет прямого контроля над этим решением. По словам чиновников, это могло бы позволить Трампу сохранить рабочий канал связи с Путиным.

Сенатор Грэм и его коллега Чак Грассли на этой неделе заявили, что пришло время усилить давление на Путина.

Я верю, что президент Трамп был искренним, когда думал, что его дружба с Путиным завершит войну. Но теперь, когда это не сработало – пришло время ввести такие санкции, чтобы Путин понял: "Игра окончена",

– написал Грассли.

По словам журналистов, ранее республиканцы в целом придерживались внешнеполитического курса Трампа. Именно поэтому эта инициатива стала заметным шагом.