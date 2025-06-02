Как изменился официальный курс злотого 2 июня

2 июня, официальный курс злотого в Украине составляет – 11,08 гривны (+3 копейки, по сравнению с 30 мая), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Как за выходные изменился курс злотого в банках и обменниках

Средний курс злотого в банках, как показывают данные "Минфина", изменился так:

покупка – 10,75 гривны за злотый (без изменений, если сравнивать с 30 мая);

продажа – 11,40 гривны за злотый (без изменений).

В обменнике ситуация такая:

покупка – 11,04 гривны за злотый (+4 копейки);

продажа – 11,13 гривны за злотый (-1 копейка).

За сколько сегодня можно приобрести 100 злотых

если покупка 100 злотых происходит в банке, нужно потратить ориентировочно – 1 140 гривен;

при покупке 100 злотых в обменнике, необходимо иметь ориентировочно – 1 113 гривен.

Сколько можно выручить при обмене 100 злотых