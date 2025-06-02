Курс валют в банках

По состоянию на утро 2 июня, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,20 гривны (без изменений по сравнению с 30 мая) и продажа по 41,73 гривны (без изменений).

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Покупка евро проходит по 46,80 гривны (+10 копеек), продажа – по 47,59 гривны (+14 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,51 гривне (без изменений), а продать по 41,50 гривны (без изменений).

(без изменений), а продать (без изменений). Покупка евро по 47,18 гривны (+3 копейки), а продажа по 47,35 гривны (+6 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают в среднем по: 40,87 гривны (-26 копеек), а продают по 41,57 гривны (-1 копейка), по данным finance.ua.

(-26 копеек), а продают (-1 копейка), по данным finance.ua. Евро покупают по 47,05 гривны (-2 копейки), а продают по 47,75 гривны (+24 копейки).

Какой будет курс в июне

Как рассказал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, в начале июня прогнозируется официальный курс на уровне 41,60 – 41,90 гривны за доллар.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Уже более 1 месяца на рынке не меняют тенденции. Поэтому, нет признаков тотального доминирования над предложением, а потому объем валютных интервенций остается в стабильных пределах.

В то же время на межбанке ожидается, что курс доллара будет от 41,60 гривны до 41,90 гривны, а на наличном рынке – от 41,60 гривны до 41,80 гривны.