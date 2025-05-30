Курс валют в банках

По состоянию на утро 30 мая, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,20 гривны (без изменений по сравнению с 29 мая) и продажа по 41,73 гривны (-7 копеек).

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Покупка евро проходит по 46,70 гривны (+10 копеек), продажа – по 47,45 гривны (+5 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,51 гривне (+1 копейка), а продать по 41,50 гривны (без изменений).

(+1 копейка), а продать (без изменений). Покупка евро по 47,15 гривны (+15 копеек), а продажа по 47,29 гривны (+5 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают в среднем по: 40,87 гривны (-21 копейка), а продают по 41,60 гривны (+8 копеек), по данным finance.ua.

(-21 копейка), а продают (+8 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 46,93 гривны (-15 копеек), а продают по 47,57 гривны (+4 копейки).

Доллар в июне

Как прогнозирует для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, в июне официальный курс может быть в диапазоне от 41,60 гривны до 41,90 гривны.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка На рынке отсутствуют признаки тотального доминирования спроса над предложением, поэтому объем валютных интервенций остается в вменяемых пределах, не превышая 600 – 800 миллионов долларов в неделю.

Зато наличный курс ожидаются в таких пределах: 41,60 – 41,80 гривны за доллар.