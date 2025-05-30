Курс валют у банках

Станом на ранок 30 травня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,20 гривні (без змін проти 29 травня) та продаж по 41,73 гривні (-7 копійок).

Дивіться також Куди вкладати гроші у червні: відомо яку дохідність даватимуть депозити

Купівля євро проходить по 46,70 гривні (+10 копійок), продаж – по 47,45 гривні (+5 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,51 гривні (+1 копійка), а продати по 41,50 гривні (без змін).

(+1 копійка), а продати (без змін). Купівля євро по 47,15 гривні (+15 копійок), а продаж по 47,29 гривні (+5 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують у середньому по: 40,87 гривні (-21 копійка), а продають по 41,60 гривні (+8 копійок), за даними finance.ua.

(-21 копійка), а продають (+8 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 46,93 гривні (-15 копійок), а продають по 47,57 гривні (+4 копійки).

Долар у червні

Як прогнозує для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, у червні офіційний курс може бути в діапазоні від 41,60 гривні до 41,90 гривні.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку На ринку відсутні ознаки тотального домінування попиту над пропозицією, відтак обсяг валютних інтервенцій залишається в притомних межах, не перевищуючи 600 – 800 мільйонів доларів на тиждень.

Натомість готівковий курс очікуються у таких межах: 41,60 – 41,80 гривні за долар.