Який курс долара прогнозують на початку червня
У коментарі для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий зауважив, що початок літа на валютному ринку пройде без особливих сюрпризів. Як і раніше, коливання долара буде залежати від поведінки НБУ та основних гравців, а зміни в євро залежатимуть від міжнародних новин.
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Водночас очікується, що курсові показники офіційних курсів будуть такими: 41,60 – 41,90 гривні за долар.
Зауважу, що кон’юнктура не змінюється вже понад 1,5 місяця: на ринку відсутні ознаки тотального домінування попиту над пропозицією, відтак обсяг валютних інтервенцій залишається в притомних межах, не перевищуючи 600 – 800 мільйонів доларів на тиждень.
Крім того, курсові показники міжбанку і готівкового ринку майже тотожні, а поточні курсові зміни вимірюються копійками.
Зверніть увагу! Валютні коливання на готівковому ринку та міжбанку будуть в таких межах: 41,60 – 41,90 гривні за долар (на міжбанку) та 41,60 – 41,80 гривні за долар (на готівковому ринку).
Що буде з курсом євро
Щодо курсу євро, то наступного тижня він залежатиме від світових торгів пари долар/євро. Крім того, поки невідомо, як відреагують ринки на перенесення з 1 червня на 9 липня запровадження нових американських мит в 50% на товари з ЄС.
Наступного тижня навряд чи стануться якісь особливі зміни: співвідношення між цими валютами залишиться на попередньому рівні – 1 євро дорівнюватиме в середньому 1,10 – 1,15 долара,
– каже Лєсовий.
Прогнозується, що офіційний курс євро може бути в діапазоні від 45,50 до 47 гривень. На міжбанку натомість валюта може становити також 45,50 – 47 гривень за євро (на міжбанку), як і на готівковому ринку.
Які будуть загальні характеристики ринку з 2 по 8 червня
- Поточні (щоденні) курсові коливання: міжбанк – до 0,05 – 0,15 гривні, комбанки – до 0,10 – 0,20 гривні, обмінні пункти – до 0,30 гривні.
- Різниця між курсами купівлі та продажу: міжбанк – до 0,15 гривні за долар, до 0,20 гривні за євро, комерційні банки – до 0,50 – 0,60 гривні на долар, до 0,80 – 1 гривня на євро, обмінні пункти – до 0,60 – 1 гривня на долар, до 1 – 1,30 гривні на євро.
- Різниця курсів купівлі: комбанки – 0,20 – 0,30 гривні за долар, 0,30 – 0,50 за євро, обмінні пункти – 0,30 – 0,50 гривні за долар, 0,50 – 0,70 за євро.
- Різниця курсів продажу: комбанки – 0,10 – 0,20 гривні за долар, 0,20 – 0,30 гривні за євро, обмінні пункти – 0,30 – 0,50 гривні за долар, до 0,50 гривні за євро.
- Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку – 0 гривень.
- Середні курсові відхилення протягом тижня: до 1 – 1,5% від стартового курсу тижня.