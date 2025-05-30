Який курс долара прогнозують на початку червня

У коментарі для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий зауважив, що початок літа на валютному ринку пройде без особливих сюрпризів. Як і раніше, коливання долара буде залежати від поведінки НБУ та основних гравців, а зміни в євро залежатимуть від міжнародних новин.

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Водночас очікується, що курсові показники офіційних курсів будуть такими: 41,60 – 41,90 гривні за долар.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Зауважу, що кон’юнктура не змінюється вже понад 1,5 місяця: на ринку відсутні ознаки тотального домінування попиту над пропозицією, відтак обсяг валютних інтервенцій залишається в притомних межах, не перевищуючи 600 – 800 мільйонів доларів на тиждень.

Крім того, курсові показники міжбанку і готівкового ринку майже тотожні, а поточні курсові зміни вимірюються копійками.

Зверніть увагу! Валютні коливання на готівковому ринку та міжбанку будуть в таких межах: 41,60 – 41,90 гривні за долар (на міжбанку) та 41,60 – 41,80 гривні за долар (на готівковому ринку).

Що буде з курсом євро

Щодо курсу євро, то наступного тижня він залежатиме від світових торгів пари долар/євро. Крім того, поки невідомо, як відреагують ринки на перенесення з 1 червня на 9 липня запровадження нових американських мит в 50% на товари з ЄС.

Наступного тижня навряд чи стануться якісь особливі зміни: співвідношення між цими валютами залишиться на попередньому рівні – 1 євро дорівнюватиме в середньому 1,10 – 1,15 долара,

– каже Лєсовий.

Прогнозується, що офіційний курс євро може бути в діапазоні від 45,50 до 47 гривень. На міжбанку натомість валюта може становити також 45,50 – 47 гривень за євро (на міжбанку), як і на готівковому ринку.

Які будуть загальні характеристики ринку з 2 по 8 червня