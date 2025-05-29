Курс валют в банках

По состоянию на утро 29 мая, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,20 гривны (-10 копеек против 28 мая) и продажа по 41,80 гривны (-5 копеек).

Смотрите также Помощь Украине и другим – не основная причина: почему бюджет США тонет в долгах

Покупка евро проходит по 46,60 гривны (-30 копеек), продажа – по 47,40 гривны (-20 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,50 гривны (без изменений), а продать по 41,50 гривны (+7 копеек).

(без изменений), а продать (+7 копеек). Покупка евро по 47 гривны (-5 копеек), а продажа по 47,24 гривны (+1 копейка).

Курс в обменниках

Доллары покупают в среднем по: 41 гривне (-12 копеек), а продают по 41,60 гривны (+8 копеек), по данным finance.ua.

(-12 копеек), а продают (+8 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 46,93 гривны (-15 копеек), а продают по 47,56 гривны (-1 копейка).

Какой курс доллар будет

В комментарии 24 Канала банкир Анна Золотько рассказала, что с 26 по 30 мая прогнозируется относительная стабильность курса доллара к гривне, если не будет непредсказуемых внешних или внутренних шоков.

В то же время банкир отметила, что в конце прошлой недели произошла незначительная корректировка в сторону повышения курса.

Анна Золотько Член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank На межбанковском валютном рынке Украины сохранялся узкий курсовой коридор. В начале недели курс колебался в пределах 41,39 – 41,57 гривны за доллар, в течение следующих дней котировки незначительно менялись, демонстрируя постепенную стабилизацию.

А уже в конце недели рынок закрепился вблизи отметок 41,52 – 41,55 гривны за доллар.