Доллар в банках вырос на 10 копеек как при продаже, так и при покупке. Евро также выросло, но не так существенно. В то же время в обменниках европейская валюта просела. На черном рынке ситуация противоположная той, что в банках, ведь доллар наоборот подешевел, а евро существенно выросло.