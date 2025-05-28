Курс валют у банках
- Станом на ранок 28 травня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,30 гривні (+10 копійок проти 27 травня) та продаж по 41,85 гривні (+10 копійок).
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- Купівля євро проходить по 46,90 гривні (без змін), продаж – по 47,60 гривні (+10 копійок).
Курс на чорному ринку
- Купити долар можна в середньому по 41,50 гривні (-4 копійки), а продати по 41,43 гривні (-9 копійок).
- Купівля євро по 47,05 гривні (+19 копійок), а продаж по 47,23 гривні (-7 копійок).
Курс в обмінниках
- Долари купують у середньому по: 41,30 гривні (+14 копійок), а продають по 41,65 гривні (+11 копійок), за даними finance.ua.
- Євро купують по 47 гривень (-15 копійок), а продають по 47,45 гривні (-15 копійок).
Який долар прогнозують
Банкір Тарас Лєсовий розповів для 24 Каналу, що міцна гривня важлива для стабільності на валютному ринку.
В останній місяць весни коридори валютних коливань на міжбанку та на готівковому ринку будуть такі – 41,6 – 41,9 гривні та 41,6 – 41,8 гривні відповідно.
Натомість офіційний курс долара прогнозують в межах коридору 41,6 – 42 гривень. Таким чином, попит на валюту поволі зростатиме.