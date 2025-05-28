Долар в банках виріс на 10 копійок як при продажі, так і при купівлі. Євро також виросло, але не так суттєво. Водночас в обмінниках європейська валюта просіла. На чорному ринку ситуація протилежна тій, що в банках, адже долар навпаки подешевшав, а євро суттєво виросло.