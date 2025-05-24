Яким буде курс напередодні літа

Банкір Тарас Лєсовий розповів для 24 Каналу, що перед літом ринок житиме за декількома правила. Одне з яких стосується того, що попит і пропозиція будуть збалансованими.

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Крім того, Лєсовий додав, що міцна гривня важлива для стабільності на валютному ринку. І хоч добігає кінця економічний безвіз з ЄС, а обсяг експорту може знизитися на 1 мільярд доларів, втім вже є винятки, як-от продовжено безвіз для металургійної галузі, як основної для розвитку економіки країни.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Таким чином, в останній місяць весни коридори валютних коливань на міжбанку та на готівковому ринку будуть такі – 41,6 – 41,9 гривні та 41,6 – 41,8 гривні відповідно.

Натомість вже у червні рубікон у 42 гривні для офіційного курсу може бути подолано. Але не варто очікувати швидких та суттєвих змін щодо курсу долара.

Очікується, що коливання офіційного курсу відбуватиметься в межах коридору 41,6 – 42 гривень за долар. Тобто можемо припустити, що поволі попит на валюту зростатиме, і дотягнеться до рівня споживчих цін,

– зауважує Лєсовий.

Також, прогнозується, що триватиме період мінімальних курсових розбіжностей між курсами міжбанку та готівкового ринку, а це означає, що не станеться глобальних розривів між цими показниками.