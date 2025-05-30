Как изменился официальный курс злотого в конце мая 2025 года
По состоянию на 30 мая, официальный курс злотого в Украине составляет – 11,05 гривны (-5 копеек, по сравнению с 29 мая), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Как изменился курс в банках и обменниках
В банке средний курс злотого, по данным "Минфина", изменился так:
- покупка – 10,75 гривны за злотый (-25 копеек, если сравнивать с 27 мая);
- продажа – 11,40 гривны за злотый (без изменений).
Чувствуются изменения и в обменнике:
- покупка – 11 гривны за злотый (-1 копейка);
- продажа – 11,14 гривны за злотый (+2 копейки).
За сколько сегодня можно купить 100 злотых
- если покупать 100 злотых в банке, нужно потратить ориентировочно – 1 140 гривен;
- для покупки 100 злотых в обменнике необходимо уже примерно – 1 114 гривен.
Какую сумму можно выручить, если сдать 100 злотых
- при сдаче 100 злотых в банке, можно получить примерно – 1 075 гривен;
- в то же время за 100 злотых в обменнике есть возможность выручить ориентировочно – 1 100 гривен.