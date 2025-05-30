Як змінився офіційний курс злотого в кінці травня 2025

Станом на 30 травня, офіційний курс злотого в Україні складає – 11,05 гривні (-5 копійок, порівняно з 29 травня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Як змінився курс у банках та обмінниках

У банку середній курс злотого, за даними "Мінфіну", змінився так:

купівля – 10,75 гривні за злотий (-25 копійок, якщо порівнювати з 27 травня);

продаж – 11,40 гривні за злотий (без змін).

Відчуваються зміни і в обміннику:

купівля – 11 гривні за злотий (-1 копійка);

продаж – 11,14 гривні за злотий (+2 копійки).

За скільки сьогодні можна купити 100 злотих

якщо купувати 100 злотих у банку, потрібно витратити орієнтовно – 1 140 гривень;

для покупки 100 злотих в обміннику необхідно уже приблизно – 1 114 гривень.

Яку суму можна виручити, якщо здати 100 злотих