Як змінився офіційний курс злотого в кінці травня 2025
Станом на 30 травня, офіційний курс злотого в Україні складає – 11,05 гривні (-5 копійок, порівняно з 29 травня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Як змінився курс у банках та обмінниках
У банку середній курс злотого, за даними "Мінфіну", змінився так:
- купівля – 10,75 гривні за злотий (-25 копійок, якщо порівнювати з 27 травня);
- продаж – 11,40 гривні за злотий (без змін).
Відчуваються зміни і в обміннику:
- купівля – 11 гривні за злотий (-1 копійка);
- продаж – 11,14 гривні за злотий (+2 копійки).
За скільки сьогодні можна купити 100 злотих
- якщо купувати 100 злотих у банку, потрібно витратити орієнтовно – 1 140 гривень;
- для покупки 100 злотих в обміннику необхідно уже приблизно – 1 114 гривень.
Яку суму можна виручити, якщо здати 100 злотих
- при здачі 100 злотих у банку, можна отримати приблизно – 1 075 гривень;
- водночас за 100 злотих в обміннику є можливість виручити орієнтовно – 1 100 гривень.