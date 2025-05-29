Какой официальный курс злотого в Украине сейчас
По состоянию на 29 мая, официальный курс злотого в Украине – 11,10 гривны (-4 копейки, по сравнению с 28 мая), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Каков курс злотого в банках и обменниках
Средний курс злотого в банке, как сообщает "Минфин", установлен такой:
- покупка – 10,90 гривны за злотый (без изменений, если сравнивать с 27 мая);
- продажа – 11,40 гривны за злотый (без изменений).
Некоторые изменения произошли и со средним курсом в обменниках:
- покупка – 11,01 гривны за злотый (+1 копейка);
- продажа – 11,12 гривны за злотый (без изменений).
Какая сумма нужна сегодня, чтобы купить 100 злотых
- для приобретения 100 злотых в банке, необходимо иметь ориентировочно – 1 140 гривен;
- чтобы приобрести 100 злотых в обменнике, необходимо уже в среднем – 1 112 гривен.
Сколько можно получить, если сдать 100 злотых
- при обмене 100 злотых в банке, можно получить примерно – 1 090 гривен;
- если обменивать 100 злотых в обменнике, можно выручить ориентировочно – 1 101 гривны.