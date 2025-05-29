Какой официальный курс злотого в Украине сейчас

По состоянию на 29 мая, официальный курс злотого в Украине – 11,10 гривны (-4 копейки, по сравнению с 28 мая), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Читайте также Стабильности нет на горизонте: сколько сегодня нужно гривен, чтобы купить 200 евро

Каков курс злотого в банках и обменниках

Средний курс злотого в банке, как сообщает "Минфин", установлен такой:

покупка – 10,90 гривны за злотый (без изменений, если сравнивать с 27 мая);

продажа – 11,40 гривны за злотый (без изменений).

Некоторые изменения произошли и со средним курсом в обменниках:

покупка – 11,01 гривны за злотый (+1 копейка);

продажа – 11,12 гривны за злотый (без изменений).

Какая сумма нужна сегодня, чтобы купить 100 злотых

для приобретения 100 злотых в банке, необходимо иметь ориентировочно – 1 140 гривен;

чтобы приобрести 100 злотых в обменнике, необходимо уже в среднем – 1 112 гривен.

Сколько можно получить, если сдать 100 злотых