Как изменился курс евро в конце мая 2025 года
28 мая официальный курс в Украине достиг – 47,31 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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По данным "Минфина" средний курс евро в банках сейчас такой:
- покупка – 46,85 гривны за евро;
- продажа – 47,53 гривны за евро.
Несколько изменился курс евро и в обменниках:
- покупка – 47,15 гривны за евро;
- продажа – 47,30 гривны за евро.
Сколько надо гривен, чтобы сегодня купить 200 евро
- для приобретения 200 евро в банке, нужно примерно – 9 470 гривен;
- чтобы купить 200 евро в обменнике, необходимо уже ориентировочно – 9 460 гривен.
Какую сумму гривен можно получить за 200 евро сейчас
- если обменивать 200 евро в банке можно получить примерно – 9 370 гривен;
- при обмене 200 евро в обменнике, удастся выручить ориентировочно – 9 430 гривен.