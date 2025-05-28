Как изменился курс евро в конце мая 2025 года

28 мая официальный курс в Украине достиг – 47,31 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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По данным "Минфина" средний курс евро в банках сейчас такой:

покупка – 46,85 гривны за евро;

продажа – 47,53 гривны за евро.

Несколько изменился курс евро и в обменниках:

покупка – 47,15 гривны за евро;

продажа – 47,30 гривны за евро.

Сколько надо гривен, чтобы сегодня купить 200 евро

для приобретения 200 евро в банке, нужно примерно – 9 470 гривен;

чтобы купить 200 евро в обменнике, необходимо уже ориентировочно – 9 460 гривен.

Какую сумму гривен можно получить за 200 евро сейчас