Как изменился курс евро в конце мая 2025 года

28 мая официальный курс в Украине достиг – 47,31 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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По данным "Минфина" средний курс евро в банках сейчас такой:

  • покупка – 46,85 гривны за евро;
  • продажа – 47,53 гривны за евро.

Несколько изменился курс евро и в обменниках:

  • покупка – 47,15 гривны за евро;
  • продажа – 47,30 гривны за евро.

Сколько надо гривен, чтобы сегодня купить 200 евро

  • для приобретения 200 евро в банке, нужно примерно – 9 470 гривен;
  • чтобы купить 200 евро в обменнике, необходимо уже ориентировочно – 9 460 гривен.

Какую сумму гривен можно получить за 200 евро сейчас

  • если обменивать 200 евро в банке можно получить примерно – 9 370 гривен;
  • при обмене 200 евро в обменнике, удастся выручить ориентировочно – 9 430 гривен.