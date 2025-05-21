Какой курс евро в Украине сейчас

По состоянию на 21 мая официальный курс в Украине составляет – 46,65 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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По данным "Минфина" курс евро в банках изменился так:

покупка – 46,53 гривны за евро;

продажа – 47,28 гривны за евро.

А вот в обменниках курс изменился следующим образом:

покупка – 46,95 гривны за евро;

продажа – 47,15 гривны за евро.

Сколько гривен надо сейчас, чтобы купить 300 евро

для приобретения 300 евро в банке сегодня необходимо примерно – 14 184 гривен;

чтобы купить 300 евро в обменнике, нужно иметь ориентировочно – 14 145 гривен.

Какую сумму гривен можно получить за 300 евро сегодня