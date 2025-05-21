По его словам, польские военные вмешались в инцидент. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Дональда Туска.

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Что сказал Туск об инциденте с российским судном

Польский премьер отметил, что судно России, которое совершило "подозрительные маневры", подпадает под санкции. Он добавил, что военные Польши вмешались в инцидент, после чего оно отплыло в один из российских портов.

Напомним, что в начале апреля в эстонских водах задержали нефтяной танкер с названием Kiwala. Стоит отметить, что это судно занимается экспортом российской сырой нефти и нефтепродуктов в третьи страны и принадлежит России.

Как сообщил эстонский командующий Военно-морскими силами, Иво Вярк, задержанное судно не подозревают в угрозе критической инфраструктуре. Однако оно находится под санкциями Евросоюза, а его маршрут пролегал к российской Усть-Луге. Кроме этого, последнее время танкер ходил под флагом Джибути.

Добавим, что владельцы и руководители судна регулярно менялись, чтобы избежать прямых связей с Россией и скрыть настоящих выгодоприобретателей.