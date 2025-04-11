Что известно о задержанном Эстонией судне

Как сообщил эстонский командующий Военно-морскими силами, Иво Вярк, задержанное судно не подозревают в угрозе критической инфраструктуре, передает 24 Канал со ссылкой на ERR.

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В то же время известно, что судно под санкциями Евросоюза, а его маршрут пролегал в российскую Усть-Лугу. Кроме того, последнее время танкер ходил под флагом Джибути.

Операция по захвату была спланирована заранее, вечером 10 апреля, началась она в три часа ночи 11 апреля. Также, был привлечен вертолет.

Сейчас судно находится к востоку от острова Аэгна. За ним наблюдают два военных корабля, свидетельствуют данные MarineTraffic.

Находится на танкере 24 человека, а его капитан – гражданин Китая, который сотрудничает со следствием.

Обратите внимание! Владельцы и руководители судна регулярно менялись, чтобы избежать прямых связей с Россией и скрыть настоящих выгодоприобретателей, сообщает украинский портал War&Sanctions.