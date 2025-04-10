Нефтяной актив России в Европе

NIS, большинство акций которой принадлежат российским компаниям "Газпром Нефть" и "Газпром", является одним из последних нефтегазовых активов России в Европе, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Компания имеет решающее значение для энергетической безопасности Сербии. Дело в том, что она владеет единственным в стране нефтеперерабатывающим заводом.

Эти трудности свидетельствуют о потенциальных последствиях введения санкций США. Президент Сербии Александр Вучич предупредил, что страна может потерять доступ к импорту нефти,

– пишет Reuters.

По словам одного из трейдеров, NIS обеспечивает около 80% поставок бензина и дизельного топлива в Сербии, а также более 90% авиационного топлива и мазута. Поэтому другим компаниям сложно обойти NIS из-за ее доминирующей позиции на сербском рынке, которую подкрепляют логистические ограничения в стране, не имеющей выхода к морю.

Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США включил NIS AD Novi Sad в санкционный список 10 января, предоставив "Газпром нефти" 45 дней на выход из инвестиций. Впоследствии он продлил этот срок двумя 30-дневными отсрочками.

Обычно NIS покупает нефть по долгосрочным контрактам, но компания отменила тендер на 2025 год, согласно ее сайту закупок. Вместо этого она переходит на краткосрочные покупки на спотовом рынке у международных трейдеров, которые еще готовы иметь дело с компанией,

– сообщает агентство.

Заметьте! В NIS заявили, что недавно успешно заключили соглашение на покупку нефти в соответствии с действующими отсрочками и получают нефть из нескольких источников.

Импорт нефти

Импорт сырой нефти NIS через хорватский порт Омишаль в этом году составляет в среднем 28 000 баррелей в день. В 2024 году было 40 000 баррелей, а в 2023 - 70 000 баррелей в день.

Австрийская компания OMV и греческая Eko, которые ранее покупали топливо в NIS, теперь самостоятельно импортируют его для своих сетей АЗС в Сербии. OMV поставляет топливо баржами по Дунаю из своих других европейских НПЗ, а Eko - из Греции. Обе компании прекратили закупки у NIS из-за санкций США.

Венгерская MOL заявила, что придерживается всех законов и санкций, и сейчас ее сербское подразделение имеет разрешение на закупку топлива у местного НПЗ. Однако компания предупредила, что санкции создают "очень серьезные риски для безопасности поставок" и "серьезные логистические препятствия для эффективной транспортировки и распределения топлива".

Импорта будет недостаточно для покрытия внутреннего спроса Сербии: 44 000–49 000 баррелей дизеля и 14 000 баррелей бензина в день. Один из трейдеров отметил, что из-за ограниченной пропускной способности барж, железной дороги и грузовиков это сложно реализовать,

– говорится в материале.

MOL заявила, что может удвоить объемы импорта в Сербию из ЕС, но даже при максимально эффективной логистике этого будет недостаточно для покрытия трети потребностей страны. В NIS заявили, что готовы выполнять все договорные обязательства, включая те, касающиеся корпоративных клиентов и крупных покупателей, таких как другие нефтегазовые компании.

Обратите внимание! Также отметили, что Панчевский нефтеперерабатывающий завод работает в обычном режиме.