Нафтовий актив Росії в Європі

NIS, більшість акцій якої належать російським компаніям "Газпром Нафта" та "Газпром", є одним з останніх нафтогазових активів Росії в Європі, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Компанія має вирішальне значення для енергетичної безпеки Сербії. Річ у тім, що вона володіє єдиним у країні нафтопереробним заводом.

Ці труднощі свідчать про потенційні наслідки введення санкцій США. Президент Сербії Олександр Вучич попередив, що країна може втратити доступ до імпорту нафти,

– пише Reuters.

За словами одного з трейдерів, NIS забезпечує близько 80% поставок бензину та дизельного пального в Сербії, а також понад 90% авіаційного пального та мазуту. Тому іншим компаніям складно обійти NIS через її домінуючу позицію на сербському ринку, яку підкріплюють логістичні обмеження в країні, що не має виходу до моря.

Офіс з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США включив NIS AD Novi Sad до списку санкцій 10 січня, надавши "Газпром Нафті" 45 днів на вихід з інвестицій. Згодом він продовжив цей термін двома 30-денними відстрочками.

Зазвичай NIS купує нафту за довгостроковими контрактами, але компанія скасувала тендер на 2025 рік, згідно з її сайтом закупівель. Натомість вона переходить на короткострокові покупки на спотовому ринку в міжнародних трейдерів, які ще готові мати справу з компанією,

– повідомляє агенція.

Зауважте! У NIS заявили, що нещодавно успішно уклали угоду на купівлю нафти відповідно до чинних відстрочок і отримують нафту з кількох джерел.

Імпорт нафти

Імпорт сирої нафти NIS через хорватський порт Омішаль цьогоріч становить у середньому 28 000 барелів на день. У 2024 році було 40 000 барелів, а в 2023 — 70 000 барелів на день.

Австрійська компанія OMV і грецька Eko, які раніше купували пальне у NIS, тепер самостійно імпортують його для своїх мереж АЗС у Сербії. OMV постачає пальне баржами по Дунаю зі своїх інших європейських НПЗ, а Eko — з Греції. Обидві компанії припинили закупівлі у NIS через санкції США.

Угорська MOL заявила, що дотримується всіх законів і санкцій, і наразі її сербський підрозділ має дозвіл на закупівлю пального у місцевого НПЗ. Проте компанія попередила, що санкції створюють "дуже серйозні ризики для безпеки постачання" та "серйозні логістичні перешкоди для ефективного транспортування та розподілу пального".

Імпорту буде недостатньо для покриття внутрішнього попиту Сербії: 44 000–49 000 барелів дизелю і 14 000 барелів бензину на день. Один з трейдерів зазначив, що через обмежену пропускну здатність барж, залізниці та вантажівок це складно реалізувати,

– йдеться у матеріалі.

MOL заявила, що може подвоїти обсяги імпорту до Сербії з ЄС, але навіть при максимально ефективній логістиці цього буде недостатньо для покриття третини потреб країни. У NIS заявили, що готові виконувати всі договірні зобов’язання, включаючи ті, що стосуються корпоративних клієнтів і великих покупців, таких як інші нафтогазові компанії.

Зверніть увагу! Також зазначили, що Панчевський нафтопереробний завод працює у звичайному режимі.