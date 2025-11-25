Почему останавливается завод?

Об остановке завода сообщил президент Александер Вучич во вторник, 25 ноября предупредив о рисках для страны накануне зимы, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

По словам президента, сейчас Сербия имеет достаточно резервов горючего. Однако остановка единственного НПЗ в стране парализует производство бензина, дизеля и авиатоплива, что может серьезно ударить по экономике.

При этом Вучич поставил жесткое требование российским владельцам завода NIS – "Газпром" и "Газпром нефть".

Они имеют 50 дней, чтобы продать свою долю в компании.

Если россияне этого не сделают Белград возьмет операции под государственный контроль и предложит выкупить их акции.

Сербия сталкивается с серьезными проблемами,

– подчеркнул Вучич.

Он добавил, что санкции против России бьют по Сербии и влияют не только на нефтепереработку, но и на производство электроэнергии и логистику.

Заметим! Сербия почти полностью зависит от импорта российского газа через газопровод "Турецкий поток".

Что известно об остановке завода?

Нефтеперерабатывающий завод NIS уже готовится к остановке.

В компании сообщили, что НПЗ переведут в режим "горячего резерва".

Такой режим даст предприятию возможность быстро возобновить работу, когда появятся новые поставки нефти.

Пока же поставки топлива на внутренний рынок Сербии, по данным компании, осуществляется без перерывов благодаря ранее сформированным запасам. В частности, NIS имеет 55 тысяч тонн дизеля и 50 тысяч тонн бензина, чего хватит до конца декабря.

Стоит добавить! Ранее сербское правительство заявило, что имеет достаточно запасов топлива, пишет Reuters. Государство накопило еще 184 тысячи тонн дизеля и 19 тысяч тонн бензина, а в декабре – январе ожидает импорт дополнительных 20 тысяч тонн дизеля и 35 тысяч тонн бензина. Поэтому дефицит топлива, вероятно, Сербии не грозит.

Какие санкции против NIS ввели США?

Офис контроля за иностранными активами Минфина США еще в январе ввел санкции против российского нефтяного сектора, включая NIS. Однако до октября компании удавалось отсрочить санкции благодаря временным разрешениям.

После завершения разрешений банки прекратили обрабатывать платежи, а хорватский трубопроводный оператор Janaf остановил поставки нефти.

Центробанк Сербии также предупредил, что прекратит все платежные операции для NIS, если компания не получит продление лицензии.

Важно! США настаивают на полном выходе России из капитала NIS. 15 ноября США дали владельцам до 13 февраля найти покупателя на российские доли.

Что известно о продаже долей компании?