Свою позицию Александар Вучич выразил в своем инстаграме, Роберт Фицо – в соцсети Х, а слова Андрея Бабиша цитирует агентство Reuters.

Какие слова поддержки Орбану написали Вучич, Фицо и Бабиш?

Александар Вучич заявил, что "каким бы ни был результат" выборов в Венгрии, он поддерживает Орбана и благодарит его "за все".

Я не знаю, победит ли Виктор Орбан, или проиграет. Я знаю только то, что бесконечно благодарен ему за дружбу между сербами и венграми. Мы, сербы, другие, потому что даже если ты проиграешь, мы будем тебе вечно благодарны,

– отметил президент Сербии.

Роберт Фицо написал в соцсети Х, что желает Орбану достичь всех его политических целей, а также назвал венгерского премьера "решительным защитником национальных интересов своей страны".

"Желаю Виктору Орбану, чтобы все его политические цели были реализованы на парламентских выборах. За свою долгую политическую карьеру я никогда не встречал такого решительного защитника суверенитета и национальных интересов своей страны, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан", – подчеркнул премьер Словакии.

Андрей Бабиш также поддержал Орбана перед выборами и заявил, что премьер Венгрии "всегда боролся за Европу, построенную на мире".

Он (Виктор Орбан – 24 Канал) всегда боролся за более сильную Европу, построенную на мире, суверенных нациях, суверенных государствах-членах и конкурентоспособности. В неспокойные времена выбор стабильности и проверенного лидерства имеет значение больше, чем когда-либо,

– говорит Бабиш.

