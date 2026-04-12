Свою позицію Александар Вучич висловив у своєму інстаграмі, Роберт Фіцо – у соцмережі Х, а слова Андрея Бабіша цитує агентство Reuters.

Які слова підтримки Орбану написали Вучич, Фіцо та Бабіш?

Александар Вучич заявив, що "яким би не був результат" виборів в Угорщині, він підтримує Орбана та дякує йому "за все".

Я не знаю, чи переможе Віктор Орбан, чи програє. Я знаю лише те, що безмежно вдячний йому за дружбу між сербами та угорцями. Ми, серби, інші, бо навіть якщо ти програєш, ми будемо тобі вічно вдячні,

– зазначив президент Сербії.

Роберт Фіцо написав у соцмережі Х, що бажає Орбану досягти всіх його політичних цілей, а також назвав угорського прем'єра "рішучим захисником національних інтересів своєї країни".

"Бажаю Віктору Орбану, щоб усі його політичні цілі були реалізовані на парламентських виборах. За свою довгу політичну кар'єру я ніколи не зустрічав такого рішучого захисника суверенітету та національних інтересів своєї країни, як прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан", – наголосив прем'єр Словаччини.

Андрей Бабіш також підтримав Орбана перед виборами та заявив, що прем'єр Угорщини "завжди боровся за Європу, побудовану на мирі".

Він (Віктор Орбан – 24 Канал) завжди боровся за сильнішу Європу, побудовану на мирі, суверенних націях, суверенних державах-членах та конкурентоспроможності. У неспокійні часи вибір стабільності та перевіреного лідерства має значення більше, ніж будь-коли,

– каже Бабіш.

