Свою позицію Александар Вучич висловив у своєму інстаграмі, Роберт Фіцо – у соцмережі Х, а слова Андрея Бабіша цитує агентство Reuters.
Які слова підтримки Орбану написали Вучич, Фіцо та Бабіш?
Александар Вучич заявив, що "яким би не був результат" виборів в Угорщині, він підтримує Орбана та дякує йому "за все".
Я не знаю, чи переможе Віктор Орбан, чи програє. Я знаю лише те, що безмежно вдячний йому за дружбу між сербами та угорцями. Ми, серби, інші, бо навіть якщо ти програєш, ми будемо тобі вічно вдячні,
– зазначив президент Сербії.
Роберт Фіцо написав у соцмережі Х, що бажає Орбану досягти всіх його політичних цілей, а також назвав угорського прем'єра "рішучим захисником національних інтересів своєї країни".
"Бажаю Віктору Орбану, щоб усі його політичні цілі були реалізовані на парламентських виборах. За свою довгу політичну кар'єру я ніколи не зустрічав такого рішучого захисника суверенітету та національних інтересів своєї країни, як прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан", – наголосив прем'єр Словаччини.
Андрей Бабіш також підтримав Орбана перед виборами та заявив, що прем'єр Угорщини "завжди боровся за Європу, побудовану на мирі".
Він (Віктор Орбан – 24 Канал) завжди боровся за сильнішу Європу, побудовану на мирі, суверенних націях, суверенних державах-членах та конкурентоспроможності. У неспокійні часи вибір стабільності та перевіреного лідерства має значення більше, ніж будь-коли,
– каже Бабіш.
Як розпочалося голосування на парламентських виборах в Угорщині?
В Угорщині 12 квітня стартували парламентські вибори. Голосування почалося на понад 10 тисячах дільниць о 6:00 ранку за місцевим часом.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та голова опозиції Петер Мадяр вже віддали свої голоси на виборах.Міністр закордонних справ Петер Сіярто також проголосував і підтримав партію нинішнього прем'єра Угорщини – "Фідес".
Цікаво, що за кордоном голосування вже частково завершилося, зокрема, на американському континенті активність була високою. Очікується, що перші попередні результати з'являться після закриття виборчих дільниць в Угорщині, а остаточний підрахунок голосів очікується вже пізно ввечері у неділю.