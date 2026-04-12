Більшість соціологічних опитувань напередодні парламентських виборів в Угорщині прогнозують поразку чинного прем'єр-міністра Віктор Орбан. Втім, як зазначає The New York Times, реальний результат може суттєво відрізнятися через специфіку виборчої системи країни.

Як Орбан може стати переможцем виборів?

За даними аналітиків, навіть якщо опозиційна партія "Тиса" отримає більше голосів, це не гарантує їй перемоги за кількістю мандатів. Система розподілу місць, змінена за роки правління Орбана, може забезпечити його партії "Фідес" парламентську більшість або можливість сформувати коаліцію.

Однією з ключових особливостей є перерозподіл виборчих округів. Критики влади стверджують, що межі округів були змінені так, щоб посилити позиції провладних регіонів. У результаті голоси виборців у сільській місцевості, де традиційно сильна "Фідес", можуть мати більшу вагу, ніж у містах.

Ще один фактор – складна система підрахунку голосів. Угорці голосують двічі: за кандидата в окрузі та за партійний список. Частина голосів перерозподіляється за спеціальною формулою, що часто грає на користь домінуючої політичної сили. Наприклад, на виборах 2022 року "Фідес", отримавши близько 37% голосів, здобула 68% місць у парламенті.

Додаткову роль відіграє інформаційне середовище. За оцінками міжнародних організацій, значна частина медіа в країні перебуває під контролем влади або її союзників, що впливає на формування громадської думки та виборчі настрої.

Проте, опитування також залишаються предметом суперечок. Частина експертів вважає їх упередженими, тоді як інші наполягають, що опозиція справді має перевагу. Зокрема, віцепрезидент США Джей Ді Венс висловив упевненість, що Орбан зрештою переможе.

Зверніть увагу! Голова угорської громади Києва та Київської області Тібор Томпа пояснив 24 Каналу, що без адмінресурсу та підтримки Кремля Віктор Орбан не має шансів на перемогу. Існує високий ризик фальсифікації виборів, що може призвести до протестів.

