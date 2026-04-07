Голова угорської громади Києва та Київської області Тібор Томпа пояснив 24 Каналу, що без адмінресурсу та підтримки Кремля Віктор Орбан не має шансів на перемогу.

Дивіться також: "Пуповина" економіки Угорщини: Орбан особисто перевірив кордон із Сербією після "диверсії"

Наскільки реальні шанси угорської опозиції?

Понад 80% угорців, з якими я спілкуюсь, вважають, що "Тиса" повинна перемогти. Молодь, інтелігенція, великі міста, малі міста переходять на сторону опозиції. Головний лозунг Петера Мадяра – "Тепер або ніколи", де фраза "або ніколи" перекреслена червоною лінією,

– сказав Томпа.

Орбана підтримують здебільшого в малих селах з перевагою менш як 10%. За словами експерта угорці вважають, що при чесних виборах опозиція б отримала 2/3 голосів.

"Більшість угорців сподіваються на правильний вибір, оскільки вважають, що Угорщина перебуває в стані "внутрішньої холодної війни", яка не може тривати довго", – пояснив Томпа.

Наразі ризик фальсифікації виборів в країні дуже високий. Уже є повідомлення про підкуп бідняків, безхатьків та ромської громади.

Чи повторить Орбан сценарій Януковича?

Орбан, як і Янукович у 2004 році, розкидає соціальні ініціативи, гроші та програми перед виборами, намагаючись зупинити партії "Тиса", яка стрімко лідирує. Проте змішана виборча система в країні все ускладнює, і результат вирішиться вже на мажоритарних округах,

– сказав політолог Олег Постернак.

Якщо ж відбудеться фальсифікація, то цілком ймовірно, що відбудуться протести. Політолог вважає, що якщо Орбан вирішить залучити армію проти протестувальників, то це може перерости в криваву конфронтацію, бо емоції в Угорщині настільки натягнуті, що навіть Помаранчева революція 2004 року не могла б зрівнятися з можливим повстанням.

"Угорське суспільство перебуває в стані афекту й готове спалахнути від однієї іскри – якою може стати фальсифікація виборів. Росія точно буде зацікавлена в тому, щоб створити кризу в центрі Європи та підірвати європейську солідарність. Це і є частина російської гібридної війни проти ЄС", – наголосив Постернак.

Що ще відомо про вибори в Угорщині?