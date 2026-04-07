Голова угорської громади Києва та Київської області Тібор Томпа пояснив 24 Каналу, що без адмінресурсу та підтримки Кремля Віктор Орбан не має шансів на перемогу.
Наскільки реальні шанси угорської опозиції?
Понад 80% угорців, з якими я спілкуюсь, вважають, що "Тиса" повинна перемогти. Молодь, інтелігенція, великі міста, малі міста переходять на сторону опозиції. Головний лозунг Петера Мадяра – "Тепер або ніколи", де фраза "або ніколи" перекреслена червоною лінією,
– сказав Томпа.
Орбана підтримують здебільшого в малих селах з перевагою менш як 10%. За словами експерта угорці вважають, що при чесних виборах опозиція б отримала 2/3 голосів.
"Більшість угорців сподіваються на правильний вибір, оскільки вважають, що Угорщина перебуває в стані "внутрішньої холодної війни", яка не може тривати довго", – пояснив Томпа.
Наразі ризик фальсифікації виборів в країні дуже високий. Уже є повідомлення про підкуп бідняків, безхатьків та ромської громади.
Чи повторить Орбан сценарій Януковича?
Орбан, як і Янукович у 2004 році, розкидає соціальні ініціативи, гроші та програми перед виборами, намагаючись зупинити партії "Тиса", яка стрімко лідирує. Проте змішана виборча система в країні все ускладнює, і результат вирішиться вже на мажоритарних округах,
– сказав політолог Олег Постернак.
Якщо ж відбудеться фальсифікація, то цілком ймовірно, що відбудуться протести. Політолог вважає, що якщо Орбан вирішить залучити армію проти протестувальників, то це може перерости в криваву конфронтацію, бо емоції в Угорщині настільки натягнуті, що навіть Помаранчева революція 2004 року не могла б зрівнятися з можливим повстанням.
"Угорське суспільство перебуває в стані афекту й готове спалахнути від однієї іскри – якою може стати фальсифікація виборів. Росія точно буде зацікавлена в тому, щоб створити кризу в центрі Європи та підірвати європейську солідарність. Це і є частина російської гібридної війни проти ЄС", – наголосив Постернак.
Що ще відомо про вибори в Угорщині?
- Віцепрезидент США Джей Ді Венс планує візит до Угорщини, щоб підтримати прем’єра Орбана напередодні парламентських виборів. Разом вони проведуть спільний мітинг.
- Угорщина вирішила залучити військових для охорони газопроводу "Турецький потік" після повідомлень про можливу диверсію в Сербії. Інцидент з вибухівкою стався напередодні парламентських виборів, що додає йому політичного значення.
- Син Орбана нібито ініціював операцію в Чаді з релігійних мотивів, що викликало скандал. Проте в Міноборони Угорщини спростували цей факт.