Міністр оборони країни Крістоф Салай-Бобровницький заперечив підготовку операції, попри попередні плани уряду, передає Telex.
Яку заяву зробив міністр оборони?
Міністр оборони Угорщини Крістоф Салай-Бобровницький заявив, що країна не готує жодної військової місії до Чаду.
Жодної місії в Чаді немає, солдати не їдуть до Чаду. Будь-яке твердження про протилежне – це грубий обман,
– наголосив він.
Ця заява пролунала на тлі гучних повідомлень у медіа про можливі плани відправлення угорських військових до Африки. Зокрема, обговорюється роль сина прем’єра Віктора Орбана – Гашпара Орбана. Інформаційний резонанс посилився після інтерв’ю колишнього військового Сільвестера Палінкаша, який заявив, що Орбан-молодший просував ідею місії як особисту ініціативу.
За його словами, під час навчання у британській військовій академії Гашпар ділився планами щодо відправлення військових до Чаду. Він сказав, що очікує п’ятдесятивідсоткової втрати боєздатності під час місії. Також він стверджує, що мотивація Орбана-молодшого була пов’язана з релігійними переконаннями.
Бог промовляв до нього з небес, щоб він прийшов і врятував африканських християн,
– переказав слова співрозмовника Палінкаш.
Він підкреслив, що намагався відмовити його від цієї ідеї через надмірні ризики.
Ще у 2023 році угорська влада офіційно розглядала можливість направлення до 200 військових у Чад, а під час ротацій – до 400. Місію тоді пояснювали необхідністю зміцнення стабільності регіону, боротьби з тероризмом і стримування міграції до Європи.
Передбачалося, що угорські військові могли діяти не лише в Чаді, а й у сусідніх країнах, зокрема в Судані та Нігері. Однак згодом риторика щодо цієї ініціативи поступово зникла з публічного простору.
Ситуація в Чаді: все що відомо
Чад залишається однією з найбільш нестабільних країн Африки. Після загибелі президента Ідріса Дебі у 2021 році владу перебрав військовий перехідний уряд, що спричинило політичну напругу та протести. Країна стикається з активністю збройних угруповань, зокрема поблизу кордонів із Суданом, Лівією та Центральноафриканською Республікою.
Окрему загрозу становлять терористичні організації, пов’язані з "Боко Харам". Ситуацію ускладнює гуманітарна криза, адже Чад приймає велику кількість біженців із сусідніх держав.
Міжнародні місії поступово скорочують присутність у регіоні через високі ризики. У таких умовах будь-яка нова військова операція без широкої міжнародної підтримки вважається вкрай небезпечною.