Міністр оборони країни Крістоф Салай-Бобровницький заперечив підготовку операції, попри попередні плани уряду, передає Telex.

Яку заяву зробив міністр оборони?

Міністр оборони Угорщини Крістоф Салай-Бобровницький заявив, що країна не готує жодної військової місії до Чаду.

Жодної місії в Чаді немає, солдати не їдуть до Чаду. Будь-яке твердження про протилежне – це грубий обман,

– наголосив він.

Ця заява пролунала на тлі гучних повідомлень у медіа про можливі плани відправлення угорських військових до Африки. Зокрема, обговорюється роль сина прем’єра Віктора Орбана – Гашпара Орбана. Інформаційний резонанс посилився після інтерв’ю колишнього військового Сільвестера Палінкаша, який заявив, що Орбан-молодший просував ідею місії як особисту ініціативу.

За його словами, під час навчання у британській військовій академії Гашпар ділився планами щодо відправлення військових до Чаду. Він сказав, що очікує п’ятдесятивідсоткової втрати боєздатності під час місії. Також він стверджує, що мотивація Орбана-молодшого була пов’язана з релігійними переконаннями.

Бог промовляв до нього з небес, щоб він прийшов і врятував африканських християн,

– переказав слова співрозмовника Палінкаш.

Він підкреслив, що намагався відмовити його від цієї ідеї через надмірні ризики.

Ще у 2023 році угорська влада офіційно розглядала можливість направлення до 200 військових у Чад, а під час ротацій – до 400. Місію тоді пояснювали необхідністю зміцнення стабільності регіону, боротьби з тероризмом і стримування міграції до Європи.

Передбачалося, що угорські військові могли діяти не лише в Чаді, а й у сусідніх країнах, зокрема в Судані та Нігері. Однак згодом риторика щодо цієї ініціативи поступово зникла з публічного простору.

