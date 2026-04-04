Своїми намірами Орбан-молодший ділився з капітаном Сільвестером Палінкашем. Він, своєю чергою, розповів їх в резонансному інтерв’ю для Telex.hu.

Що відомо про скандал в Угорщині?

В Угорщині розгорівся резонансний скандал після заяв колишнього капітана армії Сільвестера Палінкаша, який розповів про можливі плани сина прем’єр-міністра Віктора Орбана – Гашпара Орбана щодо військової місії в Африці.

За словами військового, під час навчання у британській військовій академії Орбан-молодший ділився з ним ідеєю відправки угорських військових до Чад. Основною метою такої місії він називав захист місцевих християн, однак водночас нібито усвідомлював високі ризики для особового складу.

Палінкаш стверджує, що Гашпар відкрито говорив про можливі значні втрати. За його словами, той навіть проводив власні розрахунки під час планування операції.

Він сказав, що очікує п’ятдесятивідсоткової втрати боєздатності під час місії. Це означає, що п’ятдесят відсотків угорських солдатів загинуть у місії, яку він очолюватиме,

– заявив Палінкаш.

Окрім цього, екскапітан розповів, що мотивація Гашпара Орбана була пов’язана з його релігійними переконаннями. За його словами, син прем’єра вважав свою місію своєрідним покликанням, адже "Бог промовляв до нього з небес, щоб він прийшов і врятував африканських християн".

Палінкаш наголосив, що намагався переконати його відмовитися від таких планів, аргументуючи це відсутністю стратегічної необхідності та надмірними ризиками для військових.

Він також підкреслив, що Угорщина не має достатніх ресурсів для проведення самостійної військової операції такого масштабу.

Насправді наші національні інтереси не пов’язані з цією місією. Професійно, фінансово та логістично ми не готові проводити самостійну кампанію в Африці,

– зазначив він.

За словами ексвійськового, його спроби вплинути на ситуацію не дали результату. Він також висловив занепокоєння можливим політичним впливом, який міг сприяти просуванню таких ідей на високому рівні. Зрештою, реалізацію місії було відкладено, зокрема через політичні ризики напередодні виборів. Водночас Палінкаш не виключає, що до цієї ідеї можуть повернутися в майбутньому.

Інтерв’ю викликало значний резонанс в угорських медіа та соцмережах. Особливо на тлі того, що Віктор Орбан неодноразово заявляв про небажання втягувати країну у військові конфлікти. Наразі офіційної реакції угорської влади на ці заяви немає.

Що відомо про ситуацію у Чаді?

Ситуація в Чаді залишається напруженою через поєднання політичної нестабільності та безпекових загроз. Після загибелі президента Ідріса Дебі у 2021 році владу перебрав військовий перехідний уряд, що спричинило критику з боку міжнародної спільноти та внутрішні протести.

Країна також стикається з діяльністю різних збройних угруповань, зокрема на кордонах із Лівією, Суданом і Центральноафриканською Республікою.

Окрім цього, Чад перебуває в зоні впливу терористичних організацій, пов’язаних із "Боко Харам", що створює постійну загрозу для цивільного населення. Ситуацію ускладнює гуманітарна криза, адже країна приймає велику кількість біженців із сусідніх держав, де тривають конфлікти.

Міжнародні військові місії, зокрема європейські, поступово скорочують свою присутність у регіоні через високі ризики та нестабільність. Це створює додатковий вакуум безпеки, який уряд Чаду не завжди здатен ефективно контролювати.

У таких умовах будь-які нові військові операції, особливо без широкої міжнародної підтримки, вважаються вкрай ризикованими.

