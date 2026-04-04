Своими намерениями Орбан-младший делился с капитаном Сильвестером Палинкашем. Он, свою очередь, рассказал их в резонансном интервью для Telex.hu.

Что известно о скандале в Венгрии?

В Венгрии разгорелся резонансный скандал после заявлений бывшего капитана армии Сильвестера Палинкаша, который рассказал о возможных планах сына премьер-министра Виктора Орбана – Гашпара Орбана относительно военной миссии в Африке.

По словам военного, во время обучения в британской военной академии Орбан-младший делился с ним идеей отправки венгерских военных в Чад. Основной целью такой миссии он называл защиту местных христиан, однако в то же время якобы осознавал высокие риски для личного состава.

Палинкаш утверждает, что Гашпар открыто говорил о возможных значительных потерях. По его словам, тот даже проводил собственные расчеты при планировании операции.

Он сказал, что ожидает пятидесятипроцентной потери боеспособности во время миссии. Это означает, что пятьдесят процентов венгерских солдат погибнут в миссии, которую он будет возглавлять,

– заявил Палинкаш.

Кроме этого, экс-капитан рассказал, что мотивация Гашпара Орбана была связана с его религиозными убеждениями. По его словам, сын премьера считал свою миссию своеобразным призванием, ведь "Бог говорил к нему с небес, чтобы он пришел и спас африканских христиан".

Палинкаш отметил, что пытался убедить его отказаться от таких планов, аргументируя это отсутствием стратегической необходимости и чрезмерными рисками для военных.

Он также подчеркнул, что Венгрия не имеет достаточных ресурсов для проведения самостоятельной военной операции такого масштаба.

На самом деле наши национальные интересы не связаны с этой миссией. Профессионально, финансово и логистически мы не готовы проводить самостоятельную кампанию в Африке,

– отметил он.

По словам экс-военного, его попытки повлиять на ситуацию не дали результата. Он также выразил обеспокоенность возможным политическим влиянием, который мог способствовать продвижению таких идей на высоком уровне. В конце концов, реализацию миссии было отложено, в частности из-за политических рисков накануне выборов. В то же время Палинкаш не исключает, что к этой идее могут вернуться в будущем.

Интервью вызвало значительный резонанс в венгерских медиа и соцсетях. Особенно на фоне того, что Виктор Орбан неоднократно заявлял о нежелании втягивать страну в военные конфликты. Сейчас официальной реакции венгерских властей на эти заявления нет.

Что известно о ситуации в Чаде?

Ситуация в Чаде остается напряженной из-за сочетания политической нестабильности и угроз безопасности. После гибели президента Идриса Деби в 2021 году власть взяло военное переходное правительство, что вызвало критику со стороны международного сообщества и внутренние протесты.

Страна также сталкивается с деятельностью различных вооруженных группировок, в частности на границах с Ливией, Суданом и Центральноафриканской Республикой.

Кроме этого, Чад находится в зоне влияния террористических организаций, связанных с "Боко Харам", что создает постоянную угрозу для гражданского населения. Ситуацию осложняет гуманитарный кризис, ведь страна принимает большое количество беженцев из соседних государств, где продолжаются конфликты.

Международные военные миссии, в частности европейские, постепенно сокращают свое присутствие в регионе из-за высоких рисков и нестабильности. Это создает дополнительный вакуум безопасности, который правительство Чада не всегда способно эффективно контролировать.

В таких условиях любые новые военные операции, особенно без широкой международной поддержки, считаются крайне рискованными.

