Об этом стало известно из пресс-конференции министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто со своим чадским коллегой Абдеррахманом Куламаллой. Она приурочена к визиту президента Чада в Будапешт, который Сийярто назвал историческим.

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Партнерство Венгрии и Чада

В соглашении между двумя странами указано, что страны будут бороться с терроризмом путем взаимного обмена военными знаниями и опытом. Петер Сийярто добавил, что правительство Венгрии инициировало предоставление Евросоюзом 14 миллионов евро из Европейского фонда мира на поддержку развития оборонного потенциала Чада.

Венгерское предложение было включено в повестку дня заседания Комитета послов ЕС, которое запланировано на 26 сентября, и мы надеемся, что это предложение будет принято,

– сказал венгерский министр.

На пресс-конференция Сийярто также сообщил, что Венгрия готова запустить программу целевой помощи Чаду на сумму 150 – 200 миллионов евро, по которой венгерские компании смогут работать над укреплением секторов сельского хозяйства и пищевой промышленности, а также над развитием водоснабжения, образования и цифровизации.