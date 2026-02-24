Політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов зауважив 24 Каналу, що є питання, наскільки це фізично можливо. Також чи можуть Угорщина та Словаччина ухвалювати такі рішення саме як інструмент політичного тиску на Україну.

"Чи можуть вони йти проти загальної енергетичної системи, до якої входить Україна? Наскільки юридично можливо, щоб вони ухвалили таке рішення? Це не через те, що їм бракує електроенергії, чи якісь технічні проблеми. Це певний засіб політичного тиску. Це певною мірою можна характеризувати як залученість до енергетичного тероризму Росії. Тут велике питання, наскільки вони можуть це зробити, чи це не порожні балачки", – сказав політолог.

Цікаво, що спеціаліст зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов припустив, чому Фіцо та Орбан шантажують енергопостачанням. За його словами, прем'єри Словаччини та Угорщини насамперед переслідують ціль здобути певні політичні бали у перемовинах з Дональдом Трампом і Володимиром Путіним. Проте вони обрали не дуже вдалий час, адже в Україні невдовзі буде потеплішання, тому час для таких погроз вичерпано.

Що може зробити Європа?

Максим Несвітайлов наголосив, що українська позиція досить чітка. Київ дотримується послідовності у принципових питаннях. Тому навряд чи буде відновлення постачання через трубопровід "Дружба" принаймні найближчим часом.

Я не кажу, що це буде зовсім без проблем. Але кожен такий кейс наближає момент, коли Євросоюз ухвалить рішення про відмову від одностайності у голосуванні, ухваленні ключових рішень та переходу до кваліфікованої більшості. Хоч зараз це призводить до певних труднощів, у момент, коли це рішення буде ухвалене, це значно спростить життя для нас та ЄС,

– припустив експерт-міжнародник.

Шантаж Угорщини та Словаччини: що відомо?